В МЗС України задокументували для суду виступ Путіна з ракетними погрозами

Звернення російського диктатора Володимира Путіна через застосування проти України балістичної ракети, свідчить про наміри Росії продовжувати агресивну війну. Єдиний спосіб припинити агресію - застосувати підхід "мир через силу".

У коментарі відомства зазначили, що "ретельно задокументували" виступ диктатора, присвячений застосуванню проти України балістичної ракети середньої дальності. І додали, що з міжнародно-правової точки зору це "є ще одним важливим свідченням і фактичним визнанням провини в скоєнні злочину агресії проти України та всіх похідних від нього звірств проти українців".

В МЗС запевнили, що забезпечать використання цього та інших публічних зізнань Путіна задля притягнення його та його поплічників до відповідальності та підкреслили, що "справедливість неминуча".

Україна має право на удари по цілях в РФ

У відомстві також переконані, що така заява російського диктатора вчергове свідчить про зацікавленість Росії в продовженні цієї війни.

"Саме Путін постійно розширює її масштаб та жорстокість, залучаючи зброю з Ірану та КНДР, північнокорейські війська, а тепер застосовуючи стратегічну балістичну ракету, яка може бути носієм зброї масового знищення. Закликаємо країни ядерного клубу застерегти Російську Федерацію від погроз ядерною зброєю", - йдеться у заяві МЗС.

Відомство назвало "абсурдними" звинувачення Путіним на адресу України або її партнерів у нібито неправомірних діях, "які якимось чином провокують злочинця на злочини". Там нагадали, що Україна захищається від агресії згідно зі статтею 51 Статуту ООН і має повне право завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території РФ згідно з міжнародним правом.

В МЗС підкреслили, що для припинення цих ударів, Росії достатньо припинити агресію та вивести війська з суверенної території України.

За твердженням дипломатів, "сьогоднішня заява ще раз підтверджує, що Путін - єдиний, хто стоїть на заваді зупинці війни та відновленню всеосяжного, справедливого та стійкого миру".

"Його нещодавні безрозсудні кроки, включно з ударами по об'єктах ядерної енергетики України та застосування нового типу ракети - це виклик зокрема й усім тим лідерам країн, які нещодавно заявляли про неприпустимість розширення війни. Ми розраховуємо, що вони не будуть відмовчуватися, а відреагують на зневагу Путіна, створення неприйнятних загроз радіаційній безпеці та неприпустимий ядерний шантаж", - йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

Умиротворення не спрацює

Окрему увагу в МЗС звернули на спроби Путіна маніпулювати громадською думкою країн Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки, та перекладати відповідальність за розпочату ним війну на інші країни.

У відомстві вважають "позбавленими глузду" потуги диктатора виставляти себе борцем за багатополярний світ. Дипломати назвали дії Росії щодо України "колонізаторською, імперською політикою". Зокрема, вони мають на увазі "хронічне невизнання права нашої держави на існування, незалежність та суверенітет і спроби захоплення українських корисних копалин".

В МЗС зазначили, що "під мантрою переходу до багатополярного світу, Росія вперто поширює наратив про легітимність застосування силових методів для перерозподілу сфер впливу". І підкреслили, що це повністю суперечить Статуту ООН, нормам і принципам міжнародного права.

"Путін сам сьогодні довів усьому світові, що його можна лише примусити до миру, жодні розмови не спрацюють. Умиротворення ніколи не працювало і не спрацює зараз. Єдиний реалістичний підхід - це мир завдяки силі, відновлення повної поваги до Статуту ООН, норм міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у коментарі МЗС.