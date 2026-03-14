В МИД Украины ответили на угрозу Ирана о "законной цели" из-за помощи Израилю дронами
Режим Ирана годами поддерживал убийство украинцев, помогая РФ дронами в технологиями. Поэтому абсурдно угрожать Украине и еще и ссылаться на право на самооборону.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.
"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, непосредственно предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", - заявил он.
Представитель МИД привел пример, что это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс.
"Иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против иранского народа и других стран и народов", - подчеркнул Тихий.
Что предшествовало
Напомним, что страны Ближнего Востока в результате операции США и Израиля против Ирана столкнулись с проблемой отражения атак беспилотников, поскольку тратили на это дорогостоящие ракеты ПВО, а иногда и вовсе не сбивали их.
По этой причине президент Украины Владимир Зеленский направил на Ближний Восток украинских экспертов вместе с дронами-перехватчиками. Позже ряд государств заинтересовались сотрудничеством по закупке соответствующих дронов.
На этом фоне 14 марта председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.