У МЗС України відповіли на погрозу Ірану про "законну ціль"

19:52 14.03.2026 Сб
2 хв
Погрози Ірану назвали абсолютним абсурдом
aimg Едуард Ткач aimg Дмитро Левицький
У МЗС України відповіли на погрозу Ірану про "законну ціль" Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Режим Ірану роками підтримував вбивство українців, допомагаючи РФ дронами в технологіями. Тому абсурдно погрожувати Україні і ще й посилатися на право на самооборону.

Про це у відповідь на питання РБК-Україна сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Читайте також: Трамп відмовився від українських дронів проти "Шахедів"

"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН", - заявив він.

Речник МЗС навів приклад, що це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс.

"Іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів", - наголосив Тихий.

Що передувало

Нагадаємо, що країни Близького Сходу в результаті операції США та Ізраїлю проти Ірану зіткнулися з проблемою відбиття атак безпілотників, оскільки витрачали на це дорогі ракети ППО, а іноді й зовсім не збивали їх.

З цієї причини президент України Володимир Зеленський направив на Близький Схід українських експертів разом із дронами-перехоплювачами. Пізніше низка держав зацікавилася співпрацею щодо закупівлі відповідних дронів.

На цьому тлі 14 березня голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі заявив, що Україна нібито є "законною ціллю" для Ірану через допомогу Ізраїлю дронами-перехоплювачами.

