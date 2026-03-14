У МЗС України відповіли на погрозу Ірану про "законну ціль"

Режим Ірану роками підтримував вбивство українців, допомагаючи РФ дронами в технологіями. Тому абсурдно погрожувати Україні і ще й посилатися на право на самооборону.

Про це у відповідь на питання РБК-Україна сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН", - заявив він.

Речник МЗС навів приклад, що це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс.

"Іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів", - наголосив Тихий.