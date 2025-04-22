В МИД Украины рассказали о визите посла Китая "на ковер"

Во внешне-политическом ведомстве отметили, что приглашение чрезвычайного и полномочного посла Китая в Украине состоялось сегодня, 22 апреля.

Представитель Пекина Ма Шенкунь встретился с заместителем главы МИД Украины Евгением Перебыйносом.

Как передали в МИД, заместитель украинского министра "отметил, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".

Также отмечается, что украинские спецслужбы передали доказательства таких фактов китайской стороне.

"В связи с этим Евгений Перебыйнис призвал китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявлял Пекин", - рассказали в МИД.

Как добавили в министерстве, Перебыйнис в разговоре с китайским послом "заверил, что наше государство ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет воздерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы повредить двусторонним отношениям".

Помощь Китая России в войне с Украиной

Напомним, несмотря на прочные торговые связи между Россией и Китаем, официальный Пекин неоднократно отрицал поставки оружия любой стороне. Также китайская сторона уверяла, что не причастна к войне РФ против Украины.

Вместе с тем было большое количество доказательств того, что Китай помогает России обходить западные санкции, что, в частности, позволяет Кремлю подпитывать свою "военную машину".

В частности, в сентябре 2024 года сообщалось, что Запад имеет доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. И это может означать существенную эскалацию привлечения Пекина в войну в Украине.

Добавим также, ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Тогда Министерство иностранных дел Китая заявило, что официальный Пекин "выясняет ситуацию" с Украиной.

Впоследствии украинский президент также рассказал, что стране известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. При этом РБК-Украина публиковало документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Китай передает России оружие. Речь идет о порохе и артиллерии.

Спикер МИД КНР Линь Цзянь, реагируя на слова главы украинского государства, заверил, что это якобы ложная информация.

22 апреля на пресс-конференции президент Зеленский рассказал, что Россия могла украсть китайские технологии для дронов. Также он добавил, что СБУ передаст Китаю соответствующую информацию.