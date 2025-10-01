МИД Украины поддержал план Трампа по завершению войны в Газе
Министерство иностранных дел Украины приветствует обнародование комплексного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Украина высоко ценит лидерскую роль Соединенных Штатов в усилиях по восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Украина рассматривает этот план как важный вклад в поиск справедливого и устойчивого урегулирования, которое должно основываться на принципах международного права и учитывать законные права и стремления людей в Израиле и Палестине.
"Призываем все стороны к скорейшей практической имплементации плана ради прекращения войны, преодоления гуманитарного кризиса и сохранения человеческих жизней. Убеждены, что воплощение плана позволит восстановить безопасность для всего региона, основанную на уважении к международному праву и Уставу ООН", - отметили в МИД.
План Трампа
Напомним, 29 сентября Белый дом обнародовал мирный план президента Дональда Трампа по Сектору Газа, который состоит из 20 пунктов.
План предусматривает, что Сектором Газа будет руководить аполитичный палестинский комитет под наблюдением международного органа - "Совета мира".
При этом будут созданы Временные международные силы стабилизации (ISF), которые будут отвечать за безопасность в палестинском анклаве.
Также возможна амнистия для некоторых боевиков ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и разоружение.
Стоит отметить, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на такой план.
30 сентября Трамп заявил, что США дают боевикам ХАМАС три-четыре дня для того, чтобы они ответили на мирный план для Сектора Газа. Если ответа не будет, террористов ждет "печальный конец".
Больше о том, что думают Израиль и ХАМАС относительно этого плана и есть ли шансы в конце концов прекратить войну в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.