Трамп поставил перед ХАМАС дедлайн для ответа на его мирный план

Вашингтон, Вторник 30 сентября 2025 16:20
Трамп поставил перед ХАМАС дедлайн для ответа на его мирный план Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США дают боевикам ХАМАС три-четыре дня для того, чтобы они ответили на мирный план для Сектора Газа. Если ответа не будет, террористов ждет "печальный конец".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы говорим о трех-четырех днях (для ответа ХАМАС - ред.). Посмотрим, как будет. Все арабские страны согласились. Мусульманские страны согласились. Израиль согласился", - подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, он просто ждет ответа боевиков.

"И ХАМАС либо примет это, либо нет. Если нет - это будет очень печальный конец", - добавил он.

План США по Сектору Газа

Напомним, вчера, 29 сентября, Белый дом обнародовал мирный план президента Дональда Трампа по Сектору Газа, который состоит из 20 пунктов.

Такой план предусматривает, что Сектором Газа будет управлять аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа - "Совета мира".

При этом будут созданы Временные международные силы стабилизации (ISF), которые будут отвечать за безопасность в палестинском анклаве.

Также возможна амнистия для некоторых боевиков ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и разоружение.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на такой план.

ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
