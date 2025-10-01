МЗС України підтримало план Трампа щодо завершення війни в Газі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Україна високо цінує лідерську роль Сполучених Штатів у зусиллях з відновлення миру та стабільності на Близькому Сході, підтримання міжнародного миру та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, Україна розглядає цей план як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання, що має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині.

"Закликаємо всі сторони до якнайшвидшої практичної імплементації плану заради припинення війни, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів. Переконані, що втілення плану дозволить відновити безпеку для всього регіону, засновану на повазі до міжнародного права та Статуту ООН", - наголосили у МЗС.