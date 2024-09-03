В Монголии объяснили, почему не арестовали Путина во время его визита в страну

Монголия не может арестовать российского диктатора Владимира Путина, который находится с визитом в стране, ведь зависима от импорта российских энергопродуктов.

Об этом заявил спикер правительства Монголии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По его словам, страна оказалась в ситуации энергетической зависимости, и это усложняет возможность ареста Путина по ордеру МУС.

"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии у наших непосредственных соседей (России и Китая - ред.), что ранее подвергалось перебоям по техническим причинам. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - сказал спикер.

Он отметил, что Монголия "всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, что подтверждается официальными заявлениями".

Спикер правительства также добавил, что визит Путина соответствует историческому прецеденту совместного празднования главами государств годовщины победы советских и монгольских войск над Японией в битве на Халхин-Голе в 1939 году. Именно поэтому российский диктатор приехал в Монголию.