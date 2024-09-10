Прокурор МКС отреагировал на отказ Монголии арестовать Путина

Главный прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан отреагировал на отказ Монголией арестовать российского диктатора Владимира Путина во время его официального визита в страну. Он подчеркнул, что в Римском статуте есть специальная процедура работы с такими случаями.

Об этом он сказал в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Что касается Монголии, это публичная информация, что Путин там был. Есть специальная процедура в Римском статуте по работе с такими случаями, когда государство не сотрудничало с судом. Соответственно, это все контролируется судьями. В дальнейшем комментировать не буду. Но судьи осведомлены. Мы знаем, что произошло", - сказал Карим Хан.

Он пояснил, что обычно, если случаются такие случаи, как игнорирование выполнить ордер на арест, то происходит генеральное заседание всех государств членов (являющихся подписантами Римского устава - ред.) и соответственно принимается решение.

С заявлением также выступил в свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин. Он заявил, что Украина ведет с партнерами работу по поводу того, чтобы страна, проигнорировавшая требование МКС "ощутила последствия".

Что известно о визите Путина в Монголию

Напомним, что 2 сентября российский диктатор прилетел в Монголию с визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха. Эта поездка Владимира Путина стала первым визитом диктатора в страну, ратифицировавшую Римский статут. Соответственно Монголия, которая и является подписантом, должна была арестовать Путина, но этого не сделала. В правительстве Монголии в свою очередь отказ объяснили зависимостью страны от российских энергоносителей.