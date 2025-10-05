В МИД Турции рассказали, когда возможен прогресс в переговорах Украины с РФ

В ближайшие месяцы конфликт между Россией и Украиной может перейти в более напряженную фазу, после чего, вероятно, откроется окно для дипломатического прорыва.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика телеканалу TRT Haber.
По его словам, обе стороны наращивают военные усилия, стараясь не демонстрировать слабость, что только увеличивает число жертв и разрушений.
"Сейчас обе стороны действительно усиливают подготовку. Бои становятся все интенсивнее. Сегодня вновь произошли бомбардировки, и они продолжаются", - отметил Фидан.
Министр назвал "очевидной" логику нынешней эскалации.
"Каждая сторона направляет сигнал другой - если понадобится, я готов сражаться, у меня есть воля, решимость и ресурсы. Поэтому подумай о себе", - сказал глава турецкого МИД.
Он добавил, что такая тактика типична для военных стратегий - если одна сторона проявит уступчивость, другая немедленно усиливает давление.
Фидан подчеркнул, что Турция поддерживает диалог со всеми участниками - с США, Украиной и Россией.
По его мнению, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске помогла уточнить позиции, но главный спорный вопрос остается прежним - около 25-30% территории Донецкой области, которые Москва до сих пор не контролирует.
"Россия стремится занять этот регион. Киев же настаивает: "Эта территория имеет ключевое значение для нашей целостности, и мы не можем уступить ее без боя". Россияне отвечают: "Мы продолжим войну, какой бы ни была цена. После взятия этой территории пойдем дальше. Чтобы не потерять остальное, отдайте ее". На что украинцы возражают: "Если уступим сейчас, это приведет к новым потерям в будущем", - объяснил глава МИД позиции сторон.
Министр также сообщил, что по итогам контактов с американскими и европейскими представителями складывается понимание: переговорный прорыв возможен через несколько месяцев и "проблема уже четко обозначена".
Он добавил, что в Анкаре рассматривают разные варианты компромиссных решений, которые могли бы сблизить стороны.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что устал от бесконечных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Американский лидер напомнил, что завершил семь войн и война Украины с РФ должна стать восьмой, но Путин его подвел.
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, Трамп допустил, что Украина может вернуть временно оккупированные Россией территории. По его мнению, такой результат возможен только при поддержке страны со стороны ЕС.
Тем временем Россия усилила воздушные атаки на Украину и возложила ответственность за срыв переговорного процесса на Киев.