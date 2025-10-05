В МИД Турции рассказали, когда возможен прогресс в переговорах Украины с РФ

По его словам, обе стороны наращивают военные усилия, стараясь не демонстрировать слабость, что только увеличивает число жертв и разрушений.

"Сейчас обе стороны действительно усиливают подготовку. Бои становятся все интенсивнее. Сегодня вновь произошли бомбардировки, и они продолжаются", - отметил Фидан.

Министр назвал "очевидной" логику нынешней эскалации.

"Каждая сторона направляет сигнал другой - если понадобится, я готов сражаться, у меня есть воля, решимость и ресурсы. Поэтому подумай о себе", - сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что такая тактика типична для военных стратегий - если одна сторона проявит уступчивость, другая немедленно усиливает давление.

Главный камень преткновения

Фидан подчеркнул, что Турция поддерживает диалог со всеми участниками - с США, Украиной и Россией.

По его мнению, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске помогла уточнить позиции, но главный спорный вопрос остается прежним - около 25-30% территории Донецкой области, которые Москва до сих пор не контролирует.

"Россия стремится занять этот регион. Киев же настаивает: "Эта территория имеет ключевое значение для нашей целостности, и мы не можем уступить ее без боя". Россияне отвечают: "Мы продолжим войну, какой бы ни была цена. После взятия этой территории пойдем дальше. Чтобы не потерять остальное, отдайте ее". На что украинцы возражают: "Если уступим сейчас, это приведет к новым потерям в будущем", - объяснил глава МИД позиции сторон.

Министр также сообщил, что по итогам контактов с американскими и европейскими представителями складывается понимание: переговорный прорыв возможен через несколько месяцев и "проблема уже четко обозначена".

Он добавил, что в Анкаре рассматривают разные варианты компромиссных решений, которые могли бы сблизить стороны.