В МЗС Туреччини розповіли, коли можливий прогрес у переговорах України з РФ

Найближчими місяцями конфлікт між Росією та Україною може перейти в більш напружену фазу, після чого, ймовірно, відкриється вікно для дипломатичного прориву.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу TRT Haber.
За його словами, обидві сторони нарощують військові зусилля, намагаючись не демонструвати слабкість, що тільки збільшує кількість жертв і руйнувань.
"Зараз обидві сторони дійсно посилюють підготовку. Бої стають дедалі інтенсивнішими. Сьогодні знову відбулися бомбардування, і вони тривають", - зазначив Фідан.
Міністр назвав "очевидною" логіку нинішньої ескалації.
"Кожна сторона направляє сигнал іншій - якщо знадобиться, я готовий битися, у мене є воля, рішучість і ресурси. Тому подумай про себе", - сказав глава турецького МЗС.
Він додав, що така тактика типова для військових стратегій - якщо одна сторона проявить поступливість, інша негайно посилює тиск.
Фідан наголосив, що Туреччина підтримує діалог з усіма учасниками - зі США, Україною та Росією.
На його думку, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці допомогла уточнити позиції, але головне спірне питання залишається незмінним - близько 25-30% території Донецької області, які Москва досі не контролює.
"Росія прагне зайняти цей регіон. Київ же наполягає: "Ця територія має ключове значення для нашої цілісності, і ми не можемо поступитися нею без бою". Росіяни відповідають: "Ми продовжимо війну, якою б не була ціна. Після взяття цієї території підемо далі. Щоб не втратити решту, віддайте її". На що українці заперечують: "Якщо поступимося зараз, це призведе до нових втрат у майбутньому", - пояснив глава МЗС позиції сторін.
Міністр також повідомив, що за підсумками контактів з американськими та європейськими представниками складається розуміння: переговорний прорив можливий за кілька місяців, і "проблема вже чітко позначена".
Він додав, що в Анкарі розглядають різні варіанти компромісних рішень, які могли б зблизити сторони.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що втомився від нескінченних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Американський лідер нагадав, що завершив сім воєн і війна України з РФ має стати восьмою, але Путін його підвів.
Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, Трамп допустив, що Україна може повернути тимчасово окуповані Росією території. На його думку, такий результат можливий лише за підтримки країни з боку ЄС.
Тим часом Росія посилила повітряні атаки на Україну і поклала відповідальність за зрив переговорного процесу на Київ.