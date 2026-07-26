В МИД Румынии вызвали российского посла из-за сбитых дронов

Румыния сбивает русские дроны

Напомним, 24 июля около 11:00 румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, район был необитаем, поэтому пилот смог открыть огонь без риска для мирного населения.

Позже стало известно, что НАТО подняло в воздух четыре истребителя - два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter - после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник.

Дроноказался российским "Шахедом" - это подтвердила прокуратура страны.

Утром 25 июля Военно-воздушные силы Румынии снова сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны во время очередной атаки России на Украину.

А сегодня утром истребитель F-16 уничтожил уже третий российский беспилотник, залетевший на территорию Румынии.