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В МИД РФ придумали, как "наказать" Британию за "теракты" в Крыму и на "Северных потоках"

Новина українською →
Россия, Среда 02 ноября 2022 12:31
В МИД РФ придумали, как "наказать" Британию за "теракты" в Крыму и на "Северных потоках" Фото: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Наталия Гурковская

Посол Великобритании будет вызван в российский МИД в связи с так называемыми "атаками" на Севастополь 29 октября. Это, как заявляют в Кремле, будет ответом на якобы "причастность" британских специалистов к "диверсиям" на "Северных потоках" и якобы подготовку ВСУ к "теракту" в крымской бухте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в среду, 2 ноября.

По ее словам, якобы "причастность" Лондона "подтвердили" морские удары, которые нанесла якобы украинская армия 29 октября с помощью беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ в Севастополе. После этого российская сторона проинформировала о случившемся международное сообщество в рамках заседания СБ ООН.

"В связи с этим в ближайшее время в МИД РФ будет вызван британский посол", - сказала Захарова.

Как сообщалось, в Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании". А они в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".

В Минобороны Британии, в свою очередь, назвали выдуманной историей обвинения России якобы в подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте. Они считают, что обвинение их в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.

Отметим, уже сегодня, 2 ноября, оккупанты в Крыму заявили о новом "теракте". Российская ФСБ якобы предотвратила его на одном из энергообъектов оккупированного Крыма. Организатора якобы даже уже задержали, им оказался так называемый "украинский террорист", у него при себе, как утверждается, была взрывчатка.

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