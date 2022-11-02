Крымские гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте: задержан "агент СБУ"

Фото: гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте в Крыму (instagram com fsb_rossii_official)

Российская ФСБ якобы предотвратила "теракт" на одном из энергообъектов оккупированного Крыма. Организатора якобы даже уже задержали, им оказался так называемый "украинский террорист", у него при себе, как утверждается, была взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращен теракт на одном из энергообъектов Республики Крым. Украинский террорист задержан, у него изъяты взрывные устройства", - утверждает он. Как уточняют "РИА Новости", "диверсию" якобы "организовали" украинские спецслужбы. "Задержан гражданин Украины, у него изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова", - говорится в сообщении. Якобы, если бы "диверсию" не пресекли, "без света остались бы более 5 тысяч потребителей". Издание даже опубликовало видео, якобы с "задержанием" так называемого "агента СБУ". Сообщается и об аресте так называемого "диверсанта".