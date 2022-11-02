ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крымские гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте: задержан "агент СБУ"

Новина українською →
Крым, Среда 02 ноября 2022 11:16
Крымские гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте: задержан "агент СБУ" Фото: гауляйтеры заявили о "теракте" на энергообъекте в Крыму (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталия Гурковская

Российская ФСБ якобы предотвратила "теракт" на одном из энергообъектов оккупированного Крыма. Организатора якобы даже уже задержали, им оказался так называемый "украинский террорист", у него при себе, как утверждается, была взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности предотвращен теракт на одном из энергообъектов Республики Крым. Украинский террорист задержан, у него изъяты взрывные устройства", - утверждает он.

Как уточняют "РИА Новости", "диверсию" якобы "организовали" украинские спецслужбы.

"Задержан гражданин Украины, у него изъяты три взрывных устройства фугасного типа и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова", - говорится в сообщении.

Якобы, если бы "диверсию" не пресекли, "без света остались бы более 5 тысяч потребителей". Издание даже опубликовало видео, якобы с "задержанием" так называемого "агента СБУ". Сообщается и об аресте так называемого "диверсанта".

Как сообщалось, утром в субботу, 29 октября, оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Напомним, ранее в Крыму также заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы вспыхнул один из находившихся в нерабочем состоянии трансформаторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи Линия электропередач Крим Война в Украине
NEWS
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС