У Путина пригрозили ответом Британии за участие в "терактах" в Крыму и на "Северных потоках"

Россия не собирается оставлять без ответа якобы участие Британии в "терактах" в Севастопольской бухте 29 октября. Правда, в Кремле пока думают над тем, каким именно он будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами. Это первое. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, международной", - заявил он.

По мнению Пескова, "эта информация должна внимательно всеми анализироваться". По его словам, Россия рассчитывает, что несмотря на "непозволительное молчание" европейских столиц, этот анализ все-таки будет проведен.

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же мы будем думать над дальнейшими шагами. Безусловно. Без этого никак", - констатировал пресс-секретарь Путина.