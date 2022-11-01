У Путина пригрозили ответом Британии за участие в "терактах" в Крыму и на "Северных потоках"
Россия не собирается оставлять без ответа якобы участие Британии в "терактах" в Севастопольской бухте 29 октября. Правда, в Кремле пока думают над тем, каким именно он будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами. Это первое. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, международной", - заявил он.
По мнению Пескова, "эта информация должна внимательно всеми анализироваться". По его словам, Россия рассчитывает, что несмотря на "непозволительное молчание" европейских столиц, этот анализ все-таки будет проведен.
"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же мы будем думать над дальнейшими шагами. Безусловно. Без этого никак", - констатировал пресс-секретарь Путина.
Как сообщалось, в Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании". А они в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".
В Минобороны Британии, в свою очередь, назвали выдуманной историей обвинения России якобы в подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте. Они считают, что обвинение их в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что массированный ракетный удар 31 октября, по территории Украины можно считать ответом на недавнюю ситуацию в оккупированном Севастополе.
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