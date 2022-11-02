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У МЗС РФ придумали, як "покарати" Британію за "теракти" у Криму та на "Північних потоках"

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Росія, Середа 02 листопада 2022 12:31
У МЗС РФ придумали, як "покарати" Британію за "теракти" у Криму та на "Північних потоках" Фото: офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Наталія Гурковська

Посла Великої Британії буде викликано до російського МЗС у зв'язку з так званими "атаками" на Севастополь 29 жовтня. Це, як заявляють у Кремлі, буде відповіддю на нібито "причетність" британських фахівців до "диверсій" на "Північних потоках" і нібито підготовку ЗСУ до "теракту" у кримській бухті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової в середу, 2 листопада.

За її словами, нібито "причетність" Лондона "підтвердили" морські удари, які завдала нібито українська армія 29 жовтня за допомогою безпілотних апаратів з кораблів та інфраструктури Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Після цього російська сторона поінформувала про те, що сталося міжнародне співтовариство в рамках засідання РБ ООН.

"У зв'язку з цим найближчим часом у МЗС РФ буде викликано британського посла", - сказала Захарова.

Як повідомлялося, у Міноборони РФ заявили, що підготувати "атаку" БПЛА по об'єктах Чорноморського флоту РФ українським військовим, які причетні до "теракту", допомогли "спеціалісти ВМС Великої Британії". А вони своєю чергою нібито "причетні до підриву газопроводів "Північний потік".

У Міноборони Британії, своєю чергою, назвали видуманою історією звинувачення Росії нібито в підготовці "фахівцями ВМС Британії" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті. Вони вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Зазначимо, вже сьогодні, 2 листопада, окупанти в Криму заявили про новий "теракт". Російська ФСБ нібито запобігла "теракту" на одному з енергооб'єктів окупованого Криму. Організатора нібито навіть уже затримали, ним виявився так званий "український терорист", у нього при собі, як стверджується, була вибухівка.

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