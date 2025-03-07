МИД о переговорах США с Россией: мы не вмешиваемся, это их дело

"Смотрите, у нас общий принцип такой, что в двусторонний диалог и двусторонние переговоры мы не вмешиваемся, это их дело, дело этих двух стран. Там не обсуждается ничего субстантивного, что касается Украины. Для нас это важно", - сказал он.

По словам спикера, на переговорах между США и РФ могли звучать определенные существенные заявления в контексте российско-американских отношений, но не обсуждение каких-то решений по Украине.



Тихий напомнил о принципе "Ничего об Украине без Украины" и отметил, что этого принципа придерживаются.

"Публично мы тоже так же анализируем и видим все сообщения, которые выходят, так же, как вы анализируете, так же и мы анализируем публичные сообщения американской, российской сторон из которых действительно можно составить какую-то картинку о динамике, как у них там происходит этот диалог и процесс. Но это их двусторонние дела, мы здесь туда не вмешиваемся, так же, как и в наши двусторонние дела с США, например, мы считаем, что не должен никто там вмешиваться, в том числе Россия", - добавил он.