МИД о переговорах США с Россией: мы не вмешиваемся, это их дело
Украина не вмешивается в переговоры между США и Россией. На таких переговорах не принимаются решения по Украине.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Смотрите, у нас общий принцип такой, что в двусторонний диалог и двусторонние переговоры мы не вмешиваемся, это их дело, дело этих двух стран. Там не обсуждается ничего субстантивного, что касается Украины. Для нас это важно", - сказал он.
По словам спикера, на переговорах между США и РФ могли звучать определенные существенные заявления в контексте российско-американских отношений, но не обсуждение каких-то решений по Украине.
Тихий напомнил о принципе "Ничего об Украине без Украины" и отметил, что этого принципа придерживаются.
"Публично мы тоже так же анализируем и видим все сообщения, которые выходят, так же, как вы анализируете, так же и мы анализируем публичные сообщения американской, российской сторон из которых действительно можно составить какую-то картинку о динамике, как у них там происходит этот диалог и процесс. Но это их двусторонние дела, мы здесь туда не вмешиваемся, так же, как и в наши двусторонние дела с США, например, мы считаем, что не должен никто там вмешиваться, в том числе Россия", - добавил он.
Переговоры США и РФ
Напомним, 18 февраля делегации США и России провели встречу в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина. И Вашингтон, и Москва заявляли, что ожидают следующих контактов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров в Эр-Рияде. Он также перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за встречи между российскими и американскими делегациями.
Известно, что делегации Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта.
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