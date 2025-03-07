МЗС про переговори США з Росією: ми не втручаємося, це їхня справа

"Дивіться, в нас загальний принцип такий, що в двосторонній діалог і двосторонні переговори ми не втручаємося, це їхня справа, справа цих двох країн. Там не обговорюється нічого субстантивного, що стосується України. Для нас це важливо", - сказав він.

За словами речника, на переговори між США та РФ могли звучати певні суттєві заяви в контексті російсько-американських відносин, але не обговорення якихось рішень щодо України.



Тихий нагадав про принцип "Нічого про Україну без України" і зазначив, що цього принципу дотримуються.

"Публічно ми теж так само аналізуємо і бачимо всі повідомлення, які виходять, так само, як ви аналізуєте, так само і ми аналізуємо публічні повідомлення американської, російської сторін з яких дійсно можна скласти якусь картинку про динаміку, як у них там відбувається цей діалог і процес. Але це їхні двосторонні справи, ми тут туди не втручаємось, так само, як і в наші двосторонні справи зі США, наприклад, ми вважаємо, що не має ніхто там втручатися, в тому числі Росія", - додав він.