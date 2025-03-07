МЗС про переговори США з Росією: ми не втручаємося, це їхня справа
Україна не втручається у переговори між США та Росією. На таких переговорах не ухвалюються рішення щодо України.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.
"Дивіться, в нас загальний принцип такий, що в двосторонній діалог і двосторонні переговори ми не втручаємося, це їхня справа, справа цих двох країн. Там не обговорюється нічого субстантивного, що стосується України. Для нас це важливо", - сказав він.
За словами речника, на переговори між США та РФ могли звучати певні суттєві заяви в контексті російсько-американських відносин, але не обговорення якихось рішень щодо України.
Тихий нагадав про принцип "Нічого про Україну без України" і зазначив, що цього принципу дотримуються.
"Публічно ми теж так само аналізуємо і бачимо всі повідомлення, які виходять, так само, як ви аналізуєте, так само і ми аналізуємо публічні повідомлення американської, російської сторін з яких дійсно можна скласти якусь картинку про динаміку, як у них там відбувається цей діалог і процес. Але це їхні двосторонні справи, ми тут туди не втручаємось, так само, як і в наші двосторонні справи зі США, наприклад, ми вважаємо, що не має ніхто там втручатися, в тому числі Росія", - додав він.
Переговори США та РФ
Нагадаємо, 18 лютого делегації США та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".
Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна. І Вашингтон, і Москва заявляли, що очікують наступних контактів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді. Він також переніс свій візит до Саудівської Аравії через зустріч між російськими та американськими делегаціями.
Відомо, що делегації України та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.
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