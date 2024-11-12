МИД Молдовы выразил протест России из-за падения дронов и вмешательства в выборы
Министерство иностранных дел Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста. Причина - вмешательство РФ в выборы и падение двух российских беспилотников на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Молдовы.
"МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МИД неоднократно призывал российские власти немедленно прекратить эти действия и воздерживаться от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы.
Кроме того, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.
"Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России. Посла предупредили, что такие агрессивные действия являются серьезным нарушением и недружественным жестом РФ, поскольку эти дроны несут угрозу жизни граждан", - отметили в ведомстве.
Российские дроны на территории Молдовы
Напомним, в Воздушных силах ВСУ утром 10 ноября сообщалось, что десяток беспилотников сбились с курса и залетели на территорию Беларуси и Молдовы.
Днем стало известно, что на территории Молдовы обнаружен один беспилотник россиян. Чуть позже нашли второй.
В МИД Молдовы "решительно осудили" падение российских дронов на территории страны.
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