МИД Молдовы выразил протест России из-за падения дронов и вмешательства в выборы

Министерство иностранных дел Молдовы вручило новоназначенному послу России Олегу Озерову ноту протеста. Причина - вмешательство РФ в выборы и падение двух российских беспилотников на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Молдовы.

"МИД страны выразил ноту протеста российскому дипломату против "незаконного вмешательства России в выборы и референдум в Молдове с целью искажения их результатов, подрыва и делегитимизации демократического процесса в Молдове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД неоднократно призывал российские власти немедленно прекратить эти действия и воздерживаться от любого вмешательства во внутренние дела Молдовы.

Кроме того, в Молдове осудили нарушение воздушного пространства страны 10 ноября.

"Компетентные учреждения нашей страны располагают информацией, что эти дроны действительно запустили из России. Посла предупредили, что такие агрессивные действия являются серьезным нарушением и недружественным жестом РФ, поскольку эти дроны несут угрозу жизни граждан", - отметили в ведомстве.