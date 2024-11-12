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МЗС Молдови висловило протест Росії через падіння дронів та втручання у вибори

Молдова, Вівторок 12 листопада 2024 17:13
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МЗС Молдови висловило протест Росії через падіння дронів та втручання у вибори Фото: МЗС Молдови (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Молдови вручило новопризначеному послу Росії Олегу Озерову ноту протесту. Причина - втручання РФ у вибори та падіння двох російських безпілотників на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Молдови.

"МЗС країни висловило ноту протесту російському дипломату проти "незаконного втручання Росії у вибори та референдум у Молдові з метою спотворення їх результатів, підриву та делегітимізації демократичного процесу у Молдові", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МЗС неодноразово закликало російську владу негайно припинити ці дії та утримуватися в майбутньому від будь-якого втручання у внутрішні справи Молдови.

Окрім цього, у Молдові засудили порушення повітряного простору країни 10 листопада.

"Компетентні установи нашої країни мають у своєму розпорядженні інформацію, що ці дрони справді запустили з Росії. Посла попередили, що такі агресивні діє є серйозним порушенням і недружнім жестом РФ, оскільки ці дрони несуть загрозу життю громадян", - зазначили у відомстві.

Російські дрони на території Молдови

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вранці 10 листопада повідомляли, що десяток безпілотників збилися з курсу і залетіли на територію Білорусі та Молдови.

Вдень стало відомо, що на території Молдови було виявлено один безпілотник росіян. Трохи пізніше знайшли другий.

У МЗС Молдови "рішуче засудили" падіння російських дронів на території країни.

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