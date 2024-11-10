В Беларусь за ночь залетело 10 "Шахедов", а в Молдове нашли дрон после атаки РФ

В Беларусь за ночь 10 ноября залетело десяток российских беспилотников. В Молдове после российской атаки на Украину нашли дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" и полицию Молдовы.

По данным мониторинговой группы, из Украины в Беларусь этой ночью залетело как минимум 10 дронов. Беспилотники летели через "белорусский коридор" Славутич-Припять, а также Чернобыль и город Лоев. Беспилотники долетели до Мозырьского района.

Часть дронов позже развернулась снова в направлении Украины. Один беспилотник вернулся в Черниговскую область, а затем снова полетел в Беларусь и уже оттуда - в Россию.

По данным аналитиков, по меньшей мере три "Шахеда" исчезли над территорией Беларуси.

t.me/Hajun_BY

В Молдове утром 10 ноября обнаружили неизвестный дрон. Его нашли в районе села Фирледень. Место падения дрона ограничили, там работают спецслужбы. Отмечается, что беспилотник осматривают взрывотехники.

В сети пишут, что обнаруженный в Молдове дрон - это имитационный беспилотник, который РФ запускает по Украине.

Фото: в Молдове упал дрон (t.me/Politia_Republicii_Moldova)