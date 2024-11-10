В Молдове "решительно осудили" падение двух беспилотников РФ
На территории Молдовы после ночной российской атаки дронов против Украины нашли два БпЛА. Страна "решительно осудила" действия РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МИД Молдовы Михая Попшоя в соцсети Х.
Он подтвердил, что в Молдове потерпели крушения два российских беспилотника-приманки, которые использовались с целью заблуждения противовоздушной обороны Украины.
Также Попшой добавил, что вражеские БпЛА подвергли опасности жизни молдован, нарушив воздушное пространство Молдовы.
"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и вновь заявляем о своем осуждении жестокой войны России против Украины", - резюмировал глава молдавского МИД.
Напомним, что в ночь на 10 ноября россияне вновь массированно атаковали Украину дронами. В частности, вражеские БпЛА летели в сторону Одессы и Одесской области, которое непосредственно граничит с Молдовой.
В Воздушных силах ВСУ утром сообщали, что десяток беспилотников сбились с курса и залетели на территорию Беларуси и Молдовы. Так, днем стало известно, что на территории молдавского государства было обнаружено один беспилотник россиян. Немного позже нашли второй.
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