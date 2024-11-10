В Молдове "решительно осудили" падение двух беспилотников РФ

На территории Молдовы после ночной российской атаки дронов против Украины нашли два БпЛА. Страна "решительно осудила" действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МИД Молдовы Михая Попшоя в соцсети Х.

Он подтвердил, что в Молдове потерпели крушения два российских беспилотника-приманки, которые использовались с целью заблуждения противовоздушной обороны Украины. Также Попшой добавил, что вражеские БпЛА подвергли опасности жизни молдован, нарушив воздушное пространство Молдовы. "Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и вновь заявляем о своем осуждении жестокой войны России против Украины", - резюмировал глава молдавского МИД.