ua en ru
Вс, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове нашли второй дрон за день

Молдова, Воскресенье 10 ноября 2024 18:15
UA EN RU
В Молдове нашли второй дрон за день Фото: в Молдове нашли уже второй дрон (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Карина Левицкая

На территории Молдовы нашли дрон. Это уже вторая подобная находка в стране за сегодня, 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный инспекторат молдавской полиции.

На севере Молдовы обнаружили второй за сутки беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

"После первичной экспертизы было установлено, что это сопровождающий летный аппарат дронов типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью", - заявили правоохранители.

Полиция подчеркнула, что рисков или опасностей для безопасности граждан региона пока нет.

Ночной обстрел Украины

Напомним, что сегодня ночью российские военные снова атаковали Украину дронами. Однако десяток беспилотников, вероятно, сбились с курса и залетели в Беларусь и Молдову.

Подробнее о находках, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина сообщало и о том, что Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов.

Силы ПВО уничтожили более 60 дронов, а еще 67 беспилотников были локационно потеряны. Примечательно, что воздушная оборона работала в 13 областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Украинские разведчики перехватили переговоры военных КНДР (видео)
Украинские разведчики перехватили переговоры военных КНДР (видео)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России