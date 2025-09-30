МИД и разведка Украины провели эвакуацию из Газы: спасены десятки людей

По словам Сибиги, из Газы вывезли 48 граждан Украины, среди которых 14 женщин и 16 детей, а также 9 палестинцев - членов украинских семей.

"Эвакуация проходила в зоне активных боевых действий. Двое эвакуированных - 26-летний гражданин Украины и 58-летний палестинец - имели ранения. Медицинские специалисты ГУР оказали им необходимую помощь", - уточнил он.

Самолет с эвакуированными людьми прибыл в Кишинев. Оттуда они вернутся в Украину.

Сибига поблагодарил Израиль, Иорданию и Молдову за содействие в логистике, транзите и предоставлении разрешений.

Детали от ГУР

В разведке уточнили, что операция по эвакуации из Сектора Газа была крайне сложной, поскольку там критически ухудшилась ситуация с безопасностью.

Фото: эвакуация из Сектора Газа (t.me/DIUkraine)

Планируется, что эвакуированные граждане вернуться в Украину из Кишинева на автобусах.

"Полтора месяца мы с пятью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались в живых. Когда узнали об эвакуации, сразу решили - поедем домой. Я родом из Полтавщины - там живет моя мама. Наконец-то увидимся. Я благодарю Украину, нашего президента (Владимира Зеленского - ред.), ГУР и всех тех, кто присоединился к нашему спасению. Они сохранили нашу жизнь", - отметила Людмила, которую удалось вывезти из Газы.