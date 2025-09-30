МЗС і розвідка України провели евакуацію з Гази: врятовано десятки людей

За словами Сибіги, з Гази вивезли 48 громадян України, серед яких 14 жінок і 16 дітей, а також 9 палестинців - членів українських сімей.

"Евакуація проходила в зоні активних бойових дій. Двоє евакуйованих - 26-річний громадянин України та 58-річний палестинець - мали поранення. Медичні фахівці ГУР надали їм необхідну допомогу", - уточнив він.

Літак з евакуйованими людьми прибув до Кишинева. Звідти вони повернуться в Україну.

Сибіга подякував Ізраїлю, Йорданії та Молдові за сприяння в логістиці, транзиті та наданні дозволів.

Деталі від ГУР

У розвідці уточнили, що операція з евакуації із Сектору Газа була дуже складною, оскільки там критично погіршилася безпекова ситуація.

Фото: евакуація із Сектору Газа (t.me/DIUkraine)

Планується, що евакуйовані громадяни повернуться в Україну з Кишинева автобусами.

"Півтора місяці ми з п'ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, слава Богу, що всі, хто залишилися живими. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили - поїдемо додому. Я родом із Полтавщини - там живе моя мама. Я дякую Україні, нашому президенту (Володимиру Зеленському - ред.), ГУР та всім тим, хто приєднався до нашого порятунку. Вони зберегли наше життя", - наголосила Людмила, яку вдалося вивезти з Гази.