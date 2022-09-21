МИД Эстонии о российской мобилизации: глупый и панический шаг

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране для войны в Украине является паническим и глупым шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Twitter .

"Путин и Россия объявили частичную военную мобилизацию. Это означает, что в Украину будет направлено больше людей и больше военной техники для ведения геноцидной войны против Украины. Это отчаянный, панический и глупый шаг", - написал он.

Министр добавил, что Эстония и Европа будут стоять на стороне Украины.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

Кроме того, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что приказ о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

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