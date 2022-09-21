ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

МИД Эстонии о российской мобилизации: глупый и панический шаг

Новина українською →
Таллинн, Среда 21 сентября 2022 14:43
МИД Эстонии о российской мобилизации: глупый и панический шаг Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране для войны в Украине является паническим и глупым шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Twitter.

"Путин и Россия объявили частичную военную мобилизацию. Это означает, что в Украину будет направлено больше людей и больше военной техники для ведения геноцидной войны против Украины. Это отчаянный, панический и глупый шаг", - написал он.

Министр добавил, что Эстония и Европа будут стоять на стороне Украины.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, которая стартует уже сегодня. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что частичная мобилизация в РФ - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором.

При этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич намекнул, что Рига не будет помогать россиянам избежать мобилизации.

Кроме того, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что приказ о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Эстония
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России