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МЗС Естонії про російську мобілізацію: дурний і панічний крок

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Таллінн, Середа 21 вересня 2022 14:43
МЗС Естонії про російську мобілізацію: дурний і панічний крок Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації в країні для війни в Україні є панічним та безглуздим кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу у Twitter .

"Путін та Росія оголосили часткову військову мобілізацію. Це означає, що в Україну буде направлено більше людей і більше військової техніки для ведення геноцидної війни проти України. Це відчайдушний, панічний та дурний крок", - написав він.

Міністр додав, що Естонія та Європа стоятимуть на боці України.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Він планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

При цьому глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич натякнув, що Рига не допомагатиме росіянам уникнути мобілізації.

Крім того, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки у Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

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