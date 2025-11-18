МИД о диверсиях в Польше: Россия хочет возложить вину за свои преступления на украинцев

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает диверсии, которые произошли на железной дороге в Польше.

"Обращаем внимание на цинизм преднамеренной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается возложить вину за свои преступления на украинцев", - добавили в ведомстве.

Но, несмотря на такие попытки врага, партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ.

В министерстве обратили внимание, что события в Польше доказывают, что Россия ведет полномасштабную гибридную войну с Европой, пытаясь разрушить единство партнеров в помощи Украине и дестабилизировать ситуацию.

В МИД подтвердили готовность предоставлять польским правоохранителям всю необходимую информацию для установления деталей инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования превентивного механизма для противодействия подобным преступлениям в будущем.

"Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками по противодействию российской гибридной агрессии и укреплению нашей общей безопасности", - добавили в министерстве.