RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

МИД о диверсиях в Польше: Россия хочет возложить вину за свои преступления на украинцев

Иллюстративное фото: в Польше расследуют диверсии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия намеренно завербовала украинцев для диверсий в Польше. Страна-агрессор хочет, чтобы Украину считали виновной в таких терактах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает диверсии, которые произошли на железной дороге в Польше. 

"Обращаем внимание на цинизм преднамеренной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается возложить вину за свои преступления на украинцев", - добавили в ведомстве. 

Но, несмотря на такие попытки врага, партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ.

В министерстве обратили внимание, что события в Польше доказывают, что Россия ведет полномасштабную гибридную войну с Европой, пытаясь разрушить единство партнеров в помощи Украине и дестабилизировать ситуацию. 

В МИД подтвердили готовность предоставлять польским правоохранителям всю необходимую информацию для установления деталей инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования превентивного механизма для противодействия подобным преступлениям в будущем. 

"Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками по противодействию российской гибридной агрессии и укреплению нашей общей безопасности", - добавили в министерстве. 

Диверсии в Польше

Напомним, ранее стало известно, что в Польше злоумышленники повредили железнодорожные линии на нескольких участках.

Премьер Польши Дональд Туск сегодня, 18 ноября, рассказал о том, что диверсии, вероятнее всего, организовали граждане Украины. Они прибыли в Польшу с территории Беларуси, а затем сбежали обратно.

Деталей о том, какие именно украинцы причастны к преступлениям, он не стал.

При этом польские правоохранители подозревают, что украинцы работали в интересах российских спецслужб.

Туск заверил, что Польша будет добиваться экстрадиции подозреваемых.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияПольшаВойна в Украине