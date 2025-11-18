UA

МЗС про диверсії в Польщі: Росія хоче покласти провину за свої злочини на українців

Ілюстративне фото: у Польщі розслідують диверсії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія навмисно завербувала українців для диверсій у Польщі. Країна-агресор хоче, щоб Україну вважали винною в таких терактах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС наголосили, що Україна рішуче засуджує диверсії, які сталися на залізниці в Польщі.

"Звертаємо увагу на цинізм навмисного вербування та використання державою-агресором осіб із паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається покласти провину за свої злочини на українців", - додали у відомстві.

Але, незважаючи на такі спроби ворога, партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ.

У міністерстві звернули увагу, що події в Польщі доводять, що Росія веде повномасштабну гібридну війну з Європою, намагаючись зруйнувати єдність партнерів у допомозі Україні та дестабілізувати ситуацію.

У МЗС підтвердили готовність надавати польським правоохоронцям усю необхідну інформацію для встановлення деталей інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування превентивного механізму для протидії подібним злочинам у майбутньому.

"Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками щодо протидії російській гібридній агресії та зміцнення нашої спільної безпеки", - додали в міністерстві.

Диверсії в Польщі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі зловмисники пошкодили залізничні лінії на кількох ділянках.

Прем'єр Польщі Дональд Туск сьогодні, 18 листопада, розповів про те, що диверсії, найімовірніше, організували громадяни України. Вони прибули до Польщі з території Білорусі, а потім втекли назад.

Деталей про те, які саме українці причетні до злочинів, він не став.

Водночас польські правоохоронці підозрюють, що українці працювали в інтересах російських спецслужб.

Туск запевнив, що Польща домагатиметься екстрадиції підозрюваних.

