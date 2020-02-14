Мюнхенська конференція з безпеки: головне

З 14 по 16 лютого в Німеччині пройде щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. У ній візьмуть участь більше 500 делегатів з усього світу. Головні теми, програма і всі подробиці заходу - на РБК-Україна.

Порядок денний конференції в Мюнхені-2020

Напередодні 56-ї конференції з безпеки глава MSC Вольфганг Ішингер представив доповідь, в якій позначені ключові теми форуму.

У документі йдеться про феномен "Westlessness" у зовнішній політиці - відсутність єдиної стратегії у західних країн щодо глобальних проблем безпеки.

Під час конференції особлива увага буде приділена поточним кризам у світі та Європі, перспективам країн Євросоюзу в області військової співпраці, проблемам клімату і нових технологій.

Провідні політики і експерти обговорять можливість вироблення спільної західної стратегії в епоху конкуренції великих держав.

Заплановані дискусії з питання міжнародної енергетичної безпеки. Зокрема, 14 лютого відбудеться обговорення проекту будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Окрема сесія конференції буде присвячена епідемії китайського коронавірусу COVID19. На ній виступить генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Теодор Гебреісус.

Фото: Доклад MSC2020 (twitter.com MunSecConf)

Учасники Мюнхенської конференції

На конференції в Мюнхені зберуться близько 500 делегатів, серед яких світові політичні лідери, представники міжнародних організацій та бізнесу. Очікується присутність 35 глав держав і урядів, 40 міністрів оборони, 60 міністрів закордонних справ.

У списку учасників: президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, глава МЗС Росії Сергій Лавров, міністр закордонних справ КНР Ван І та ін. Делегацію від США очолить держсекретар Майк Помпео.

Також на форумі будуть присутні: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, генсекретар Інтерполу Юрген Шток, гендиректор ВООЗ Теодор Гебреісус, керівник Facebook Марк Цукерберг.

Канцлер Ангела Меркель цього року не братиме участь в MSC. Німеччину представлять федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Бундестагу Вольфганг Шойбле, а також міністр закордонних справ і міністр оборони.

Зеленський відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

Українську делегацію в Мюнхені очолить президент. Організатори заходу підтвердили участь Зеленського в конференції.

"Ми раді, що президент України Володимир Зеленський приєднається до нас для обговорення ситуації в Україні на високому рівні на MSC2020", - сказано в повідомленні.

В Офісі президента повідомили, що під час візиту в Мюнхен 14-15 лютого Зеленський виступить на спеціальній сесії, присвяченій Україні, і проведе ряд зустрічей з іноземними лідерами.

Варто відзначити, що MSC2020 також відвідає Петро Порошенко на запрошення організаторів форуму. П'ятий президент в ході обговорень планує підняти питання про невиконання Росією Мінських домовленостей.

На конференції в Мюнхені може відбутися зустріч "нормандської четвірки"

Переговори в нормандському форматі на рівні глав МЗС можливо пройдуть на полях MSC2020.

Керівник міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко не виключив ймовірність такої зустрічі. Але також зазначив, що переговори міністрів не замінять повноцінний саміт, який має відбутися в квітні.

Мюнхенська конференція: історія

Перша конференція MSC пройшла в Мюнхені в 1963 році. З тих пір форум щорічно збирає провідних політичних та громадських діячів світу для обговорення актуальних питань безпеки та зовнішньої політики.

Спочатку учасниками конференції були представники країн-членів НАТО. У 1990-ті роки до дискусії приєдналися політики і громадські діячі з країн Східної Європи та Азії. Традиційно захід проходить в готелі "Bayerischer Hof" у центрі Мюнхена.

Щорічно перед початком конференції глава MSC оприлюднює Доповідь, в якій аналізуються поточні події в області світової політики безпеки.