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Пристайко: нормандська зустріч на рівні міністрів може пройти в лютому

Новини » Політика     04.02.2020 - 16:27
Пристайко: нормандська зустріч на рівні міністрів може пройти в лютому
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Міністри можуть зустрітися на полях Мюнхенської конференції з безпеки

Міністри "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини - можуть провести зустріч у лютому на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це у ході візиту до Чехії заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

За його словами, міністри можуть зустрітися вже 14-16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми дійсно обговорюємо такого роду ідеї", - заявив Пристайко.

Він також додав, що міністерські зустрічі не повинні заміняти повноцінний саміт, на який покладаються великі надії.

Нагадаємо, за підсумками нормандського саміту 9 грудня 2019 року сторони домовилися, що наступна зустріч відбудеться через 4 місяці. До цього будуть проводитися консультації на рівні помічників і міністрів.

Крім того, в Росії пообіцяли вплинути на так звані "республіки Донбасу" для виконання рішення "нормандської четвірки". За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, Москва готова "спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання рішень".

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