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Порошенко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Новини » Політика     13.02.2020 - 14:03
Порошенко візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки
Фото: Петро Порошенко на конференції в Мюнхені в 2019 році (eurosolidarity.org)

Порошенко планує підняти питання про невиконання Росією Мінських домовленостей

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на запрошення організаторів візьме участь у Мюнхенській безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу партії.

У повідомленні сказано, що при обговоренні проблематики регіональної безпеки, а також в ході двосторонніх зустрічей Петро Порошенко планує підняти питання про невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Крім того, Порошенко планує підкреслити необхідність зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції і посилення режиму санкції відносно Росії у відповідь на триваючу агресію проти України, а також створення міжнародної платформи з відновлення суверенітету України над Кримом.

У прес-службі також додали, що Порошенко обговорить шляхи прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави і збільшення міжнародної підтримки на цілі реформ.

Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, команда чинного президента прийшла до влади майже рік тому, зокрема, і на критиці Мінських угод, проте досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи для гарантій світу на Донбасі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський також візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки 2020 року.

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