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Зеленський зустрівся з головою МВФ і обговорив закон про банки

Новини » Політика     15.02.2020 - 10:51
Зеленський зустрівся з головою МВФ і обговорив закон про банки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський провів вже другі переговори з головою МВФ цього року

На полях Мюнхенськіої конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання і забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, мова йшла про хід судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроект про банки.

"Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини - дружні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ продовжує діалог з владою України щодо нової програми розширеного фінансування.

Відзначимо, в січні заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що розгляд закону про неповернення ПриватБанку олігарху Ігорю Коломойському переноситься.

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Новини України Володимир ЗеленськийбанкиМВФ
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