Помпео і Маас домовилися про підтримку України в умовах агресії РФ

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Помпео і Маас обговорили підтримку України на полях Мюнхенської конференції

На полях Мюнхенської конференції з безпеки держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас домовилися про підтримку України в умовах агресії з боку Росії. Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Морган Ортагус.

Повідомляється, що сторони обговорили міжнародні зусилля з підтримки стійкого припинення вогню та припинення іноземного втручання в ситуацію в Лівії. Помпео і Маас також обговорили питання американо-німецької координації з низки глобальних викликів, включаючи протидію агресивним діям Ірану на Близькому Сході, підтримку врегулювання ситуації в Україні та реформ перед обличчям агресії Росії.

Сторони також обговорили необхідність ліквідації ІДІЛ в Іраку і Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про зустріч міністра іноземних справ України Вадима Пристайка з Хайком Маасом. Сторони обговорили шляхи припинення війни на Донбасі. Німецький міністр запевнив, що Берлін продовжить підтримку Києва на шляху припинення війни на Донбасі.

Раніше також повідомлялося, що США в Мюнхені піднімуть питання протидії російської агресії в Україні.