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Из МВД в Минобороны: что известно об Игоре Клименко, который заменит Федорова

20:22 15.07.2026 Ср
2 мин
Клименко прошел путь от военного психолога до министра
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Игорь Клименко, глава МВД (Getty Images)

Министр внутренних дел Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны в новом правительстве Сергея Корецкого. Его кандидатуру озвучили во время заседания фракции "Слуги народа" с президентом.

Что известно о карьере главы МВД и будущего руководителя Минобороны - рассказывает РБК-Украина.

Образование и первые шаги в карьере

Игорь Клименко получил высшее образование в Харькове, где в 1994 году окончил Харьковский военный университет. После этого он три года проходил службу в Вооруженных Силах Украины.

Впоследствии Клименко перешел в структуру Министерства внутренних дел, начав работу как психолог в управлении по работе с личным составом в Харьковской области. Кроме военного образования, он имеет ученую степень доктора психологических наук.

Миротворческая миссия и работа в МВД

В начале 2000-х годов Клименко участвовал в международных операциях. В частности, он проходил службу в составе Специального миротворческого центра при МВД, а также был патрульным оперативного взвода в Косово.

По возвращении в Украину он много лет занимался кадровым и психологическим обеспечением в структуре министерства:

  • возглавлял Центр практической психологии МВД;
  • руководил Департаментом кадрового обеспечения Национальной полиции;
  • занимал должность заместителя главы Нацполиции.

Руководство Нацполицией и должность министра

В сентябре 2019 года Игорь Клименко возглавил Национальную полицию Украины, получив звание генерала полиции первого ранга.

После гибели бывшего руководства министерства в авиакатастрофе, с 7 февраля 2023 года Клименко вступил в должность министра внутренних дел Украины.

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