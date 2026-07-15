З МВС в Міноборони: що відомо про Ігоря Клименка, який замінить Федорова

Освіта та перші кроки у кар'єрі

Ігор Клименко здобув вищу освіту в Харкові, де у 1994 році закінчив Харківський військовий університет. Після цього він три роки проходив службу у Збройних силах України.

Згодом Клименко перейшов до структури Міністерства внутрішніх справ, розпочавши роботу як психолог в управлінні по роботі з особовим складом на Харківщині. Окрім військової освіти, він має науковий ступінь доктора психологічних наук.

Миротворча місія та робота в МВС

На початку 2000-х років Клименко брав участь у міжнародних операціях. Зокрема, він проходив службу у складі Спеціального миротворчого центру при МВС, а також був патрульним оперативного взводу в Косово.

Після повернення в Україну він багато років займався кадровим та психологічним забезпеченням у структурі міністерства:

очолював Центр практичної психології МВС;

керував Департаментом кадрового забезпечення Національної поліції України;

обіймав посаду заступника голови Нацполіції.

Керівництво Нацполіцією та посада міністра

У вересні 2019 року Ігор Клименко очолив Національну поліцію України, отримавши звання генерала поліції першого рангу.

Після загибелі колишнього керівництва міністерства в авіакатастрофі, з 7 лютого 2023 року Клименко обійняв посаду міністра внутрішніх справ України.