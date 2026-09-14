Польша готовится к реальному вторжению РФ: Туск срочно созвал министров

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по станции Ягодин вблизи польской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Совещание состоялось 13 сентября в Правительственном центре безопасности. В нем приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны и силовых структур страны.

В Варшаве не исключают, что дальнейшая эскалация со стороны России может затронуть территорию Польши.

А именно Туск заявил, что Россия усиливает активность и Польша должна быть готова к возможному ухудшению ситуации.

"Мы должны осознавать, что с сегодняшнего дня будем работать в значительно более усиленном режиме. Мы знаем и можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключать, что эскалация охватит также нашу территорию", - сказал польский премьер.

Россия использует более опасные дроны

Отдельно Туск обратил внимание на применение Россией новых типов беспилотников. По его словам, во время последних атак РФ использовала более опасное оборудование, в частности реактивные дроны.

"Атаки этой ночью показывают, что россияне готовы использовать более опасное оборудование, чем когда-либо прежде. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают тревогу", - заявил он.

Премьер отметил, что даже Украина, которая хорошо подготовлена к противодействию беспилотникам, не способна на 100% эффективно их сбивать.

"Поэтому мы должны осознавать, что у России есть такие возможности. Поэтому я также буду ждать информации о том, насколько мы готовы к возможному использованию беспилотников и связанным с этим попыткам сорвать нашу деятельность - будь то на железных дорогах или на рабочих местах", — добавил Туск.