Литва подготовила план эвакуации населения в Польшу если вторгнется РФ

Литва подготовила план эвакуации жителей Вильнюса на случай военной угрозы или серьезного кризиса. Одним из трех основных направлений выезда из столицы станет граница с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рolskieradio.

Власти Подляского воеводства уже готовят регион к возможной роли транзитного коридора для жителей стран Балтии.

Согласно плану, порядоки очередность эвакуации будут зависеть от места и масштаба угрозы. По мимо Польши, предусмотрены направления на север и запад Литвы.

Представитель Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантас Соловьевас рассказал, что обновленный план эвакуации власти представили еще год назад.

"Одним из направлений эвакуации из столицы должна стать Польша", – сказал он.

При этом эвакуация должна начинаться до возникновения непосредственной угрозы. Жителям Вильнюса не рекомендуют рассчитывать на то, что они смогут покинуть город непосредственно во время обстрела.

"Жители Вильнюса не должны рассчитывать на то, что во время обстрела они будут покидать город по одному из эвакуационных маршрутов", – подчеркнул Соловьёвас.

В случае непосредственной атаки людям следует укрываться в убежищах.

По словам представителя городской администрации, одна из целей плана – подготовить жителей к тому, что эвакуация должна быть организованным и контролируемым процессом.

Польша готовит транзитный коридор

Подляское воеводство Польши включили в систему регионального планирования эвакуации стран Балтии. Местные органы власти участвуют в подготовке планов действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В Polskie Radio отмечают, что решение связано с продолжающейся войной у восточной границы Польши и риском дальнейшей эскалации.

Таким образом, речь идет не о текущей эвакуации жителей Вильнюса, а о заранее подготовленном сценарии действий на случай военной угрозы или масштабного кризиса.