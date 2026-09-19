Европа может не отразить ракетную атаку РФ: президент Латвии сделал важное предупреждение

Война в Украине стремительно меняет технологии воздушных атак, а Европа не успевает за этими темпами. Это создает новые риски для НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в интервью The Guardian .

Ринкевичс отметил, что технологическое развитие в сфере войны дронов в Украине происходит "молниеносной скоростью". По его мнению, нынешние европейские подходы к подготовке к воздушной войне могут потерять актуальность уже к середине следующего года.

"Мы видим, что системы противовоздушной обороны, защиты от дронов и противоракетной обороны испытывают серьезные проблемы", - сказал он.

Президент Латвии отметил, что такая ситуация касается не только Европы, но и самой Украины, уже несколько лет противостоящей масштабным российским воздушным атакам.

"И давайте будем откровенными. У Украины есть такие проблемы. Вся Европа и НАТО имеют такие проблемы", - добавил Ринкевичс.

По его словам, если Россия решит запустить несколько ракет по территории НАТО, это может стать серьезным испытанием для многих стран.

"Если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным вызовом, с которым трудно будет справиться", - заявил президент Латвии.

Отдельно президент Латвии прокомментировал риск дальнейшей эскалации России. Он заявил, что не ожидает конвенционного военного вторжения РФ в страны НАТО, однако призвал быть готовыми к другим сценариям.

По его мнению, о проверке готовности Европы говорят акты саботажа, кибератаки, а также инциденты с дронами и ракетами.

РФ может готовить новые провокации в Европе

Польша и Литва в последнее время предупреждают о возможном усилении гибридных действий России.

В Варшаве заявляли об активизации российских спецслужб против европейской инфраструктуры, в том числе железных дорог, мостов и пограничных переходов.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий России. Он также не исключал, что эскалация со стороны РФ может распространиться на польскую территорию.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс и союзники имеют одинаковую разведывательную информацию о возможных гибридных атаках России. В частности, речь идет о возможной операции "под чужим флагом".