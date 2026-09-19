Россия готовит "атаки под чужим флагом" в Европе: Литва раскрыла данные разведки

Москва может попытаться проверить готовность НАТО к коллективному ответу. Литва заявила, что располагает данными о возможной российской операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс располагает той же разведывательной информацией о возможных гибридных атаках России, что и другие страны региона и союзники. Речь идет, в частности, о возможной российской операции "под чужим флагом".

"Хочу всех заверить, что Литва имеет ту же разведывательную информацию, что и другие страны региона и страны, разместившие здесь свои силы", - подчеркнул он.

Будрис отметил, что обсуждал эту информацию с генеральным секретарем НАТО, его заместителем и командующими вооруженными силами европейских стран. По его словам, он хотел убедиться, что союзники все равно оценивают возможную угрозу.

"Я хотел убедиться, что мы говорим об одном и том же. Новость такая – да, речь идет об одном и том же. Такая же информация есть у Литвы, мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны России", - подчеркнул Будрис.

Министр добавил, что публичные предупреждения европейских политиков о возможных действиях РФ являются частью скоординированной кампании. Их цель – показать Москве, что союзники готовы реагировать на провокации и не позволят рассчитывать на отсутствие коллективного ответа НАТО.

"Поэтому и публичные заявления политиков я считаю частью скоординированной кампании, цель которой - предупредить Россию, чтобы она не пыталась что-то делать в надежде, что это не задействует статью 5 и не вызовет эскалацию", - пояснил глава МИД Литвы.

В то же время, литовский министр заявил, что страны региона уже продемонстрировали способность выявлять и прекращать подобные операции, а также устанавливать их исполнителей и заказчиков.

"Россия не скроется. Надо только избежать негативных последствий. Сегодня ситуация не изменилась", - подытожил Будрис.

РФ готовит эскалацию в Европе

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в ближайшие недели и месяцы могут стать периодом активных действий России. Он также не исключал, что эскалация со стороны РФ может распространиться на польскую территорию.

В Бюро национальной безопасности Польши заявили, что российские спецслужбы активизировали действия против европейской инфраструктуры, которая обеспечивает помощь Украине.

Среди потенциальных целей назвали железную дорогу, мосты и пограничные переходы.