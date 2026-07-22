МВФ предложил начать повышение тарифов на газ и свет для населения с 2027 года
Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым ознакомилась редакция.
Главное:
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МВФ предлагает начать повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.
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Перед пересмотром тарифов Украина должна создать эффективную систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств.
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Повышение тарифов должно помочь финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.
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Украина должна оценить действующие механизмы поддержки потребителей до конца февраля 2027 года.
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В долгосрочной перспективе МВФ выступает за полную либерализацию цен на энергоресурсы, считая, что рыночное ценообразование поможет привлечь частные инвестиции в восстановление энергетики.
"По оценке Фонда, этот процесс может начаться уже в 2027 году", – говорится в документе. При этом отмечается, что перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.
Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:
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финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;
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сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;
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снижению объема скрытых бюджетных субсидий.
В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов к июлю текущего года. Сейчас срок выполнения этого структурного маяка перенесен на конец октября.
Перед началом повышения тарифов, отмечено в меморандуме, власти Украины обязались до конца февраля 2027 года провести комплексную оценку существующих механизмов поддержки потребителей коммунальных услуг. Это необходимо для определения наиболее эффективных способов защиты социально уязвимых домохозяйств.
В более долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить приток частных инвестиций, необходимых для послевоенного восстановления энергетического сектора.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление для населения, введенный законом во время военного положения. Он должен действовать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.
При этом мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и ряд других коммунальных услуг.