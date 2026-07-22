ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

МВФ предложил начать повышение тарифов на газ и свет для населения с 2027 года

09:24 22.07.2026 Ср
2 мин
Но сперва власти должны подготовить систему адресной поддержки уязвимых потребителей
aimg Юрий Дощатов aimg Олег Хомчук
МВФ предложил начать повышение тарифов на газ и свет для населения с 2027 года МВФ предлагает Украине повысить тарифы на газ и свет с 2027 года (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым ознакомилась редакция.

Главное:

  • МВФ предлагает начать повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

  • Перед пересмотром тарифов Украина должна создать эффективную систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств.

  • Повышение тарифов должно помочь финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.

  • Украина должна оценить действующие механизмы поддержки потребителей до конца февраля 2027 года.

  • В долгосрочной перспективе МВФ выступает за полную либерализацию цен на энергоресурсы, считая, что рыночное ценообразование поможет привлечь частные инвестиции в восстановление энергетики.

"По оценке Фонда, этот процесс может начаться уже в 2027 году", – говорится в документе. При этом отмечается, что перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.

Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:

  • финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;

  • сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;

  • снижению объема скрытых бюджетных субсидий.

В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов к июлю текущего года. Сейчас срок выполнения этого структурного маяка перенесен на конец октября.

Читайте также: Тарифы на воду в Киеве вырастут, но не втрое: КГГА назвала будущую цену

Перед началом повышения тарифов, отмечено в меморандуме, власти Украины обязались до конца февраля 2027 года провести комплексную оценку существующих механизмов поддержки потребителей коммунальных услуг. Это необходимо для определения наиболее эффективных способов защиты социально уязвимых домохозяйств.

В более долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить приток частных инвестиций, необходимых для послевоенного восстановления энергетического сектора.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление для населения, введенный законом во время военного положения. Он должен действовать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

При этом мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и ряд других коммунальных услуг.

Читайте также: МВФ одобрил первый пересмотр программы для Украины: все о новом транше и требованиях фонда
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МВФ Тарифы на ЖКХ
Новости
Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины
Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову