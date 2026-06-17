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Зарплаты вырастут, а рост цен замедлится: Кабмин одобрил план на 3 года

20:40 17.06.2026 Ср
2 мин
Что такое "сценарий устойчивости" в новом бюджете?
aimg Валерия Абабина
Зарплаты вырастут, а рост цен замедлится: Кабмин одобрил план на 3 года Фото: Правительство заложило в новый бюджет (Getty Images)
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Бюджетная декларация на 2027-2029 годы закладывает ускорение роста ВВП до 6,7 % в 2029 году, постепенное повышение социальных стандартов и два сценария развития - в зависимости от того, улучшится ли ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Бюджетная декларация разработана на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время в правительстве предусмотрен отдельный сценарий устойчивости - на случай более длительной активной фазы боевых действий.

Документ согласован с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.

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Прогнозы по экономике

В правительстве рассчитывают на ускорение роста реального ВВП:

  • 4,5% в 2027 году;
  • 5,3% в 2028 году;
  • 6,7% в 2029 году.

Средняя заработная плата, согласно прогнозу, должна вырасти с 35 010 грн до 44 083 грн. Инфляция должна замедлиться с 8,9% до 5,1%.

Социальные стандарты

Минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции. Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта в течение всех трех лет.

Ветераны и мигранты

Документ предусматривает продолжение поддержки ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии. Отдельно в декларации заложены условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.

Напомним, накануне министр финансов Сергей Марченко уже представил документ Совету коалиции в присутствии премьер-министра Юлии Свириденко.

Предыдущая Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривала сохранение минимальной заработной платы на уровне 8 тыс. гривен без дальнейшего повышения — приоритетом оставались расходы на сектор обороны и безопасности.

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