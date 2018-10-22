МВФ у новій програмі знизив вимоги до реформ в Україні, - S&P

Фото: Standard & Poor's (Flickr Econostrum)

Нова програма буде менш амбітною і буде розрахована на складний період виборів в Україні

Нова програма МВФ stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, ніж програма розширеного фінансування EFF на 17,5 млрд доларів, що діяла досі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Як наголошується в повідомленні агентства, затвердження програми stand-by відбудеться до кінця 2018 року після затвердження парламентом бюджету на 2019 року і схвалення з боку керівництва МВФ.

"Ми розуміємо, що метою нової програми є надання Україні фінансування в складний електоральний період 2019 року; вона буде сприяти підтримці політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності. Програма враховує політичні реалії і тому буде менш амбіційною в порівнянні з поточною програмою МВФ у тому, що стосується вимог щодо структурних реформ", - йдеться в повідомленні.

В агентстві нагадали, що темпи проведення реформ в рамках виконання вимог програми розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility - EFF), затвердженої в 2015 році, сповільнилися, і з березня 2017 року дію програми було припинено.

"Ми вважаємо, що після проведення парламентських виборів у жовтні 2018 року процес формування коаліції, ймовірно, буде утруднений. При цьому не виключено, що новий уряд може поставити під питання умови програми МВФ і вимагати проведення додаткових переговорів. Тим не менш, враховуючи обмежені можливості України залучати зовнішнє фінансування і значні потреби в погашенні валютного боргу в найближчі два роки, ми прогнозуємо, що вимоги МВФ будуть виконані", - наголошується в повідомленні агентства.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.