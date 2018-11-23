Маркарова назвала два ключових питання для ухвалення програми МВФ

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Для МВФ важлива відповідальна фіскальна політика України

Міністерство фінансів України активно комунікує з Міжнародним валютним фондом щодо ухвалення нової програми stand-by. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Маркарова, для співпраці з МВФ залишалося два питання: ухвалення бюджету, а також реформа в енергетичному секторі, включаючи вихід на ринкові ціни на газ.

Вона зазначила, що для програми stand-by фіскально відповідальна політика є дуже важливою.

"Ми зараз активно комунікуємо з Міжнародним валютним фондом і сподіваємося якнайшвидше вийти на Раду дироекторів", - сказала міністр.

Маркарова повідомила, що отримання траншу МВФ відкриває отримання траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 500 млн євро.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.