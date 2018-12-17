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Нацбанк назвав ключовий виклик для України на наступний рік

Новини » Економіка    17.12.2018 - 15:34
Нацбанк назвав ключовий виклик для України на наступний рік
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Україна повинна виплатити рекордну суму боргів

У 2019-2020 роках планові валютні виплати з відсотками становитимуть 17 млрд доларів, тому ключовий виклик на наступний рік - як залучити достатньо ресурсів, щоб рефінансувати зовнішні та внутрішні зобов’язання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, графік виплат є досить напруженим, але керованим, за умови продовження співпраці з МВФ. Передбачається запуск нової програми Stand-By, розрахованої на 14 місяців із запланованим обсягом 2,8 млрд СПЗ (3,9 млрд доларів), розділеним на три транші.

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bank.gov.ua

"Якщо Україна виконуватиме програму, то ризик нестачі фінансування суттєво знизиться", - йдеться у звіті.

У НБУ зазначили, що угода з МВФ відкриває доступ до коштів інших кредиторів, зокрема ЄС та СБ. Їхні кредити спрямують на фінансування потреб бюджету. Проте щоб повністю покрити потреби в фінансуванні, уряд буде змушений розміщувати єврооблігації, а також активно залучати ресурси на внутрішньому ринку.

"Вартість нових ринкових запозичень висока. Ситуація на світових ринках боргового капіталу не є сприятливою, крім того, становище України ускладнюють подвійні вибори наступного року. Як показали розміщення єврооблігацій України в жовтні та відкладене розміщення корпоративних єврооблігацій "Нафтогазу" в листопаді, інвестори вже зараз вимагають значну премію за ризик", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, на погашення і обслуговування боргів у держбюджеті України на 2019 рік передбачено 417 млрд грн - майже третина бюджету.

За даними Світового банку, в 2019 році уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд доларів (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще 2,9 млрд доларів (2,3% ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.

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