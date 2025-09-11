МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026 и 2027 годы могут оказаться намного выше, чем говорят в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источника, разница в оценках возникла в ходе очередного визита миссии МВФ. И устранение разногласий крайне важно до того, как Фонд рассмотрит запрос на новую кредитную программу.

Если оценки МВФ окажутся верными, Украине может потребоваться дополнительная финансовая поддержка на несколько миллиардов в год, поскольку страна отражает военную агрессию России. А так как война тянется четвертый год и конца ей не видно, растут опасения, что Украине может быть сложно удовлетворить растущие военные потребности.

На сегодня Киев придерживается прежних прогнозов, согласно которым необходимо получить до 37,5 млрд долларов в течение двух лет. По данным Bloomberg, Фонд оценивает общую сумму на 10-20 млрд долларов больше.

Ожидается, что стороны согласуют сумму на следующей неделе. Правительство Украины и Минфин отказались от комментариев, добавило издание.