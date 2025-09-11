Миссия МВФ в Украине завершила работу: Минфин подвел итоги

Министерство финансов Украины, Национальный банк и эксперты МВФ завершили обсуждение выполнения программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Встречи продолжались с 3 по 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, стороны сосредоточились на выполнении госбюджета-2025, параметрах проекта бюджета-2026, среднесрочном планировании и структурных реформах. Эксперты МВФ отметили стабильность работы правительства и реализацию ключевых положений программы.

Итоги от Минфина

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Украина уже успешно прошла рекордные восемь пересмотров по программе. Он поблагодарил МВФ за постоянную поддержку.

"Украина успешно прошла рекордные восемь пересмотров по программе. Благодарен МВФ за неизменную экспертную и финансовую поддержку. В то же время активные боевые действия продолжаются, планирование государственного бюджета Украины на следующий год происходит в условиях высокой неопределенности", - заявил Марченко.

Дальнейшие шаги

По его словам, в течение недели стороны также обсуждали потребность в подготовке новой программы финансового сотрудничества. Она должна лучше соответствовать текущим и среднесрочным приоритетам Украины.

"Ожидаем продолжения тесного диалога в ближайшие недели, чтобы согласовать дальнейшие шаги", - подчеркнул министр.