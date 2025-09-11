МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні на 2026 і 2027 роки можуть виявитися набагато вищими, ніж кажуть у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерела, різниця в оцінках виникла під час чергового візиту місії МВФ. І усунення розбіжностей вкрай важливе до того, як Фонд розгляне запит на нову кредитну програму.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Україні може знадобитися додаткова фінансова підтримка на кілька мільярдів на рік, оскільки країна відбиває військову агресію Росії. А оскільки війна тягнеться четвертий рік і кінця їй не видно, зростають побоювання, що Україні може бути складно задовольнити зростаючі військові потреби.

На сьогодні Київ дотримується своїх прогнозів, згідно з якими необхідно отримати до 37,5 млрд доларів протягом двох років. За даними Bloomberg, Фонд оцінює загальну суму на 10-20 млрд доларів більше.

Очікується, що сторони узгодять суму наступного тижня. Уряд України та Мінфін відмовилися від коментарів, додало видання.