В Киев прибыла миссия МВФ

Украина, Среда 03 сентября 2025 08:14
В Киев прибыла миссия МВФ Фото: Миссия МВФ прибыла в Киев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Много встреч запланировано", - написал он утром 3 сентября.

По его словам, миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней.

Новая программа с МВФ

Миссия МВФ не будет давать заключения о выделении нового транша кредита Украине. В конце июня по итогам восьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ было принято решение объединить девятый и десятый пересмотры. Изначально они должны были состояться в конце августа и начале декабря 2025 года, но теперь будет проведен единый девятый пересмотр, запланированный на четвертый квартал этого года.

Не исключено, что МВФ примет решение о новой программе для Украины в связи с затягиванием войны. Это может стать одним из вопросов, который чиновники фонда будут обсуждать с властями Украины во время миссии.

Также традиционно МВФ оценивает реалистичность параметров госбюджета, который правительство должно подать в Верховную Раду до 15 сентября.

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина может получить новую программу с МВФ валютным фондом, которая будет иметь более длинный горизонт и станет логическим продолжением действующей.

Действующая программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине нужна новая программа.

В августе глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина сказал, что "формат действующей программы уже не до конца соответствует потребностям сегодняшнего дня".

Министр финансов Сергей Марченко 18 августа заявил, что сейчас нет определенности относительно новой программы с МВФ. По его словам, есть высокая вероятность, что Украина продолжит работать по действующей программе. Но высока вероятность и утверждения новой программы с фондом. Ключевыми факторами для этого являются переговоры и продолжительность войны.

