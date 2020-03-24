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МВФ очікує від України прийняття закону "про банки", - Ковалів

Новини » Економіка     24.03.2020 - 02:07
МВФ очікує від України прийняття закону "про банки", - Ковалів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідний законопроект внесе Кабінет міністрів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України прийняття закону "про банки". Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Ковалів відповіла на питання: "Які ключові умови ставить МВФ перед Україну щоб надати дешеві кошти?"

"В першу чергу - це прийняття законопроектів, які стосуються подальшої стабілізації та розвитку банківської сфери. Так званий закон "про банки", - заявила вона.

Ковалів також наголосила, що відповідний законопроект буде внесено урядом.

Окрім того, заступниця голови ОП ставила запитання до присутніх народних депутатів у студії програми, чи готові вони проголосувати за відповідні законопроекти на позачерговому засіданні.

Нагадаємо, Національний банк України домовляється з МВФ про дві програми підтримки. Зараз активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчими тижнями.

За словами заступника голови НБУ Олега Чурія, в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.

Як писало РБК-Україна, 8 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

У то й же час Георгієва заявила, що ефективність угоди буде залежати від виконання ряду дій. Зокрема, за її словами, вкрай важливо гарантувати успіхи, досягнуті в справі очищення банківської системи, і відшкодувати великі витрати платників податків на цей процес.

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